Transfert : Deux internationaux sénégalais dans le collimateur d’un ogre de la Premier League

Classé 12e de la Premier League, Aston Villa veut se renforcer lors de la fenêtre internationale hivernale. Selon la presse anglaise, deux joueurs se trouvent dans le collimateur des « Villains », à savoir Nicolas Jackson et Ismaila Sarr.



Les deux joueurs se sont illustrés lors de la saison actuelle, respectivement avec Villarreal et Watford. En 23 matchs disputés lors de la saison actuelle, toutes compétitions confondues, Nicolas Jackson a marqué 3 buts, tout en offrant 2 passes décisives.



De son côté, Ismaila Sarr compte à son actif, 20 matchs en « championship » lors de l’exercice actuel, couronnés de 6 buts et 3 passes décisives. La mission d’Aston Villa ne sera pas aisée pour s’attacher les services des deux joueurs sénégalais, d’autant plus qu’ils sont engagés avec leurs clubs respectifs jusqu’en 2026 et 2024.