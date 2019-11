Transfert: Patrick Viera ne veut pas de Hatem Ben Arfa Interrogé en conférence de presse aujourd'hui sur la possibilité de recruter le milieu offensif, l'entraîneur niçois a indiqué que l'ancien Parisien ne correspondait pas au projet.

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Novembre 2019 à 15:20 | | 0 commentaire(s)|

La venue à Nice de Hatem Ben Arfa, disponible depuis son départ de Rennes en juin, a été évoquée après la prise de parole du président Jean-Pierre Rivère Celui-ci se dit intéressé. Alors, l'entraîneur niçois Patrick Vieira a fermé le dossier ce vendredi:



Le président s'est exprimé par rapport à l'affinité qu'il pouvait avoir avec Hatem: "c'est un joueur très intéressant, qui a prouvé qu'il avait du talent. Mais ça ne rentre pas dans le projet qu'on souhaite mettre en place ici. »



Rappelons que le milieu offensif a surtout brillé à Nice lors de la saison 2015-2016, et y a gagné plus de notoriété.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos