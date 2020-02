Transfert au Real: Avec la nouvelle blessure de Hazard, Sadio Mané prêt à rejoindre Zidane

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Février 2020 à 11:09

Les Reds traversent l’une de leurs meilleures saisons avec la Premier League et la Ligue des Champions, mais l’été pourrait changer la donne, avec un Sadio Mané proche de « trahir » Jurgen Klopp durant le mercato estival.



Le Ballon d’or africain 2019, Sadio Mané, semble cet été prêt à rejoindre le Real Madrid, selon "Diario Goal". Avec la nouvelle blessure d’Eden Hazard et la méforme de Rodrygo, Zinedine Zidane aurait reçu le feu vert de son président, Florentino Perez, qui va mettre la main dans la poche pour de nouvelles recrues.



Même si Kylian Mbappé reste la grande priorité du Real Madrid pour la saison prochaine, Zinedine Zidane sait parfaitement que ce dossier sera difficile à conclure. En cas d'échec dans les futures négociations avec le PSG, le club merengue pourrait se tourner vers celui qui aurait pu décrocher le Ballon d'Or cette année, à savoir Sadio Mané. Selon "Ok Diario", l'attaquant de Liverpool serait bien le plan B du coach madrilène, qui aurait fait savoir à Florentino Pérez que cette option le séduisait. Mais il va falloir y mettre le prix...

