Transfert d’argent : Ecobank lance Rapidtransfer international

«En 2018, les flux financiers de la diaspora à destination de l’Afrique subsaharienne étaient de 46 milliards de dollars selon les données de la Banque mondiale. Cette même année, 5,596 milliards de dollars ont été transférés du Royaume-Uni vers l'Afrique et 1,356 milliards de dollars de la France vers le continent africain. Si le Royaume-Uni et la France sont les deux principaux pays cibles, Rapidtransfer International est également disponible sur d'autres marchés importants tels que l'Italie, l'Espagne et le Portugal », informe un communiqué de presse.



Le groupe Ecobank a l'ambition de connecter par le digital les diasporas africaines en Europe et le continent africain. Banque leader en termes de transformation digitale, le Groupe Ecobank offre déjà la possibilité d’envoyer de l’argent et de faire des paiements au niveau continental avec son service panafricain Rapidtransfer, et collabore désormais avec la plateforme digitale PayTop pour fournir ce service en Europe. Actif sur 33 marchés à travers le continent, le Groupe Ecobank offre une expérience unique aux diasporas africaines pour contribuer à la prospérité de l'Afrique à travers une application africaine faite sur mesure prenant en compte les réalités internationales et africaines.



« Nous sommes très fiers de lancer cette application de transfert d’argent à destination de la diaspora africaine basée en Europe. C’est une offre attractive, compétitive et ergonomique qui va changer l’expérience client. Notamment pour toute une clientèle qui ne dispose pas à ce jour d’une application sur mesure comme le propose Rapidtransfer International », a déclaré Ibrahima Diouf, directeur général de EBI SA.



Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’) est la maison mère du Groupe Ecobank, le principal groupe bancaire indépendant panafricain. Le Groupe Ecobank emploie plus de 15 000 personnes et compte environ 20 millions de clients de la Banque des Particuliers, Commerciale et de Grande entreprise dans 33 pays africains. Le Groupe dispose d’un agrément bancaire en France et possède des bureaux de représentation à Addis Abeba en Éthiopie, à Johannesburg en Afrique du Sud, à Pékin en Chine, à Londres au Royaume-Uni et à Dubaï aux Émirats arabes unis.

