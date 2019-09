Transfert d’argent : "Joni Joni" de Bougane Guèye Dany hors réseau depuis 6 mois, croule sous une créance de plus de 3 milliards F Cfa

« Joni-Joni » risque de disparaître du marché de transfert d’argent. En plus de la forte concurrence à laquelle il fait face, ce service contrôlé par B. Finance de l’homme d’affaires Bougane Guèye Dany, n’est plus fonctionnel depuis plusieurs mois. Ce, au grand dam de certains propriétaires de points de service, qui courent derrière leurs fonds logés dans leurs comptes respectifs.



Le Directeur commercial de la boîte explique cette situation par un contentieux qui lie la plateforme à la banque d’opération, la Bimao. Qui, selon ses dires, a bloqué la plateforme sous prétexte que B. Finance lui doit de l’argent. « Depuis janvier, explique-t-il dans "L'Observateur", nous n’avons plus accès à la plateforme. Et c’est ce qui fait qu’aucun point de services ne peut accéder à cette plateforme. La banque n’a donné aucune raison valable pour vraiment nous expliquer ce fait. L’argent bloqué dans la plateforme, est celui des points de service. Il ne s’agit pas de l’argent de Joni- Joni, ni de la banque. Nous avons porté plainte et le dossier est au niveau du tribunal, nous avons aussi saisi la Bceao et là, on attend », détaille.



La créance s’élèverait à 3 058 765 717 F Cfa.

