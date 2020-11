Transfert d’argent en Casamance: Wave «massacre » Orange money L’avènement du réseau de transfert d’argent dénommé Wave, suscite un grand engouement dans la région naturelle de la Casamance. Les transferts d’argent qui ont été dominés jusque-là Wari au début et Orange money, se font en abondance actuellement via Wave. La société française perd de plus en plus le terrain dans cette partie Sud du pays.



Dans le département de Bignona dans la zone de "Fogny Diabang", c’est l’affluence des grands jours dans des points de ce réseau très prisé. Les populations de cette contrée de la région sud, sont résolument tournées vers Wave. Selon le journaliste de Senpress À Kafoutine, c’est la ruée totale vers wave qu’on constate depuis quelques temps. Il faut se mettre en rang en file indienne pour pouvoir ouvrir un compte. Chacun veut avoir un compte Wave car c’est plus économique, rentable. Pour Nouha Bodian, un jeune homme la vingtaine révolue, habitant à Albadar nous confie sur Wave. «Je suis dans ce business depuis deux ans mais au début c’est avec Wari puis Orange money. Mais depuis un mois que j’ai démarré avec Wave. Sincèrement j’ai constaté que les choses marchent bien plus à Wave que les deux réseaux de transfert.





À moins d’un mois, j’ai épuisé plus de cent cartes de compte de Wave. Il n’y a pas un jour que quelqu’un n’est venu pour ouvrir un compte », explique Nouha Bodian, sourire aux lèvres. Le jeune talibé de feu El Hadj Amadou Coly d’Albada s’en réjouit de l’engouement auquel Wave est en train de faire dans le Fogny. À en croire ce jeune businessman, si tout cet engouement c’est parce que les gens voient plus leur compte à Wave que Orange money. La preuve, renchérit-il, « L’ouverture d’un compte c’est gratuit et retirer de l’argent de son compte c’est aussi gratuit. Les frais d’envoi à Wave coupent le souffle. Par exemple pour 5000 francs Cfa, tu paie 50 francs Cfa seulement alors que Orange money te demande 350 francs Cfa. Toujours pour 50000 francs Cfa d’envoi c’est 500 francs Cfa alors que chez Orange money c’est plus de 1500 francs Cfa. C’est tout cet avantage qui explique cette ruée des populations d’ici et d’ailleurs en Casamance chez Wave ».



Décrié par nombre de clients de son manque de sécurité, Orange money éprouve aujourd’hui d’énormes difficultés pour maintenir ces usagers dans le Fogny Diabang. Si les jours de ce réseau de transfert affilié l’opérateur téléphonique Orang ne sont pas encore comptés il est certain que son lendemain dans cette contrée demeure une mystère et boule de gomme.



