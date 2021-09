Transfert d’électeurs à Ndioum: Cheikh Oumar Anne dément et précise...

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Septembre 2021 à 13:10 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation (Mesri), Cheikh Oumar Anne, invité à la SenTv revient sur la question des transferts d’électeurs signalés dans sa Commune.



Le Ministre soutient n’avoir vu aucun cas de transfert dans la Commune de Ndioum, département de Podor. « J’ai vu des gens qui sont venus avec une liste de 50 personnes dans ma commune pour chercher des certificats de résidence. Mais le préfet a dit niet. Personnellement, je n’ai aucun écho de transfert d’électeurs à Ndioum. », a démenti Cheikh Oumar Anne.



Le Maire de Ndioum a déclaré qu’il est prêt pour les élections municipales et départementales du 23 janvier à venir.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos