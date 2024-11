Transfert d’électeurs dans les Niayes, le jour du scrutin : Amadou Bâ met en garde le parti Pastef Jamm ak Njarin, la coalition dirigée par le président Amadou Bâ, est de plain-pied dans la région de Thiès. Elle a entamé sa campagne par la commune de Mont-Rolland, sur la route des Niayes. Un axe, où la couleur verte des cultures maraîchères et le feuillage des arbres fruitiers, tentent d’étreindre la chaussée qui se lézarde dans un relief fait de cuvettes et de vallées, se succédant les unes après les autres.

Un beau et apaisant décor, comme pour annoncer l’unité de toutes les forces d’opposition, regroupées sous une même bannière. Celle de l’espoir et de l’avenir, pour ne pas nommer Jamm ak Njarin.



Reçu à la place du village, l’ancien Premier ministre a rappelé l’importance de la campagne qu’il faudra nécessairement maximiser, le jour du vote, en se montrant vigilants et organisés. « Il faut vous organiser. Restez vigilants contre le transfert d’électeurs. Nos adversaires sont conscients de leurs limites ici. Ils ne peuvent pas gagner. Le seul rempart qui leur reste, c’est le déplacement de votants. Alors, ne vous laissez pas prendre ».



Plus loin, à Notto, en partance pour Tivaouane, le président Amadou Bâ s’est arrêté au marché aux légumes et à la gare routière. Il a ensuite fait cap sur Mboro, qui annonce le méga meeting de Tivaouane, organisé en synergie avec toutes les autres franges de l’opposition politique.



