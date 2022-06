Transfert de Sadio Mané au Bayern de Munich : Génération Foot va toucher plus de 200 millions FCfa Sadio Mané devrait, vraisemblablement, signer au Bayern Munich dans les prochaines heures. Une occasion pour Génération Foot et le FC Metz de toucher quelques billets sur le transfert du Sénégalais outre-Rhin.

FC Metz et Génération Foot pourraient bien trouver une petite rentrée d’argent. À défaut d’avoir réussi à vendre des joueurs tels que Boulaya et Delaine avant la fin de leur contrat, c’est Sadio Mané, en route vers le Bayern, qui devrait soulager les caisses grenats.



Pour s’attacher les services de l’ailier de Liverpool, les Bavarois sont prêts à débourser 32 millions d’euros, plus 8 en bonus. Sadio Mané, formé à Génération Foot, a passé une saison sous le maillot grenat, en 2011-2012.



Alors âgé de 20 ans à la fin de la saison, le FC Metz est éligible au mécanisme de solidarité mis en place par la FIFA, pour aider les clubs formateurs. Quelques 160 000 euros devraient ainsi tomber dans les finances des Grenats.



Génération Foot devrait aussi toucher un joli petit bonus pour la formation de Sadio Mané. Arrivé à 15 ans à Dakar, c’est au minimum 320 000 euros (209 385 851 FCfa) que GF pourrait obtenir dans la transaction.







