Transferts : Edouard Mendy et Sidy Sarr changent de clubs

Deux internationaux sénégalais ont changé de clubs, ce mardi. L’un est gardien de but et l’autre, milieu de terrain.



Mendy à Rennes



Le président du Stade Rennais, Olivier Létang, l’avait annoncé l’issue du trophée des champions. Après le départ de Tomas Koubek en Allemagne, les Bretons ont jeté leur dévolu sur le Rémois Edouard Mendy. Et aujourd’hui, l’arrivée du portier champenois est officielle.



« Le Stade Rennais F.C. et le Stade de Reims ont trouvé un accord pour le transfert définitif d’Édouard Mendy. Le Stade Rennais F.C. est heureux d’annoncer la signature d’Édouard Mendy. L’international sénégalais (5 sélections) rejoint donc le les Rouge et Noir pour les 4 saisons à venir. Il est désormais lié au club jusqu’en 2023 », peut-on lire sur le communiqué publié par le SRFC.



Sarr rejoint le Nîmes Olympique !



C’est son désormais ancien club, la Berrichonne de Châteauroux, qui a officialisé la nouvelle ! Sidy Sarr rejoint le Nîmes Olympique pour les quatre prochaines saisons ! Le Sénégalais va revêtir le numéro 6 chez les Crocos.



Milieu défensif de 23 ans, Sidy Sarr reste sur une saison à 25 matches en Ligue 2, d’abord avec Châteauroux, puis avec le FC Lorient, où il avait été prêté avant la fin du mercato estival 2018. Il avait auparavant évolué à l’AS Dakar Sacré Coeur, à Mbour Petite Côte puis au KV Courtrai, en Belgique.



