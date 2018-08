Transferts : Khadim Ndiaye « Je vais chercher de l’argent dans les pays du Golfe »

Le gardien sénégalais d'Horoya AC (Guinée) pourrait quitter son club. Depuis son retour de la Coupe du monde, celui qui gardait la cage des "Lions" en Russie, croule sous les sollicitations. Celles-ci viennent de la Turquie et des pays du Golfe.



Pendant longtemps, signale Source A, qui donne l'information, Khadim Ndiaye a juré qu'il ne quitterait pas le club guinéen, pas même pour le Real Madrid. Mais la retraite toquant à sa porte, et avec ses relatives belles prestations au Mondial, son discours a évolué.



"Je pouvais rester au Horoya AC, mais par rapport à mon âge, 33 ans, je pense que c'est une chance d'être sollicité ailleurs", a déclaré l'ancien joueur du Jaraaf, repris par Source A.



Mais pas question, cependant, d'engager un bras de fer avec son club, qui est deuxième de son groupe en phase de poules de la Ligue africaine des champions. "Je vais procéder de la manière la plus professionnelle. Je vais discuter avec les dirigeants", annonce-t-il.



Quant à sa destination préférée, Khadim Ndiaye a choisi le Golfe. "C'est plus pratique, ce ne sont pas des contrats qui durent, justifie-t-il. C'est souvent une année renouvelable. Après avoir ramassé de l'argent pendant une année, je peux revenir à Horoya AC. Il trouvera que j'ai trouvé quelque chose pour assurer mon avenir".