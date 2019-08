Transferts : Sidy Sarr quitte Châteauroux pour Nîmes (officiel) Le club gardois a confirmé l'arrivée du milieu sénégalais Sidy Sarr, qui s'est engagé pour quatre ans.

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Août 2019 à 18:58 | | 0 commentaire(s)|

Le Nîmes Olympique est fier et heureux de vous annoncer le transfert de Sidy Sarr au Nîmes Olympique. Le milieu de terrain sénégalais vient de signer un contrat pour les 4 prochaines saisons.

Nîmes a officiellement annoncé l'arrivée du milieu sénégalais Sidy Sarr, comme annoncé sur le site L'Équipe. Le joueur qui appartenait à Châteauroux s'est engagé jusqu'en 2023 et va donc découvrir la L1 à 23 ans.

Lequipe.fr



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos