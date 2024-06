Transferts de fonds vers le pays d’origine : Le Sénégal, meilleur élève de la Diaspora africaine en Belgique, avec 2,08% Le Sénégal se positionne à la première place parmi les pays africains en Belgique, qui ont le plus contribué aux transferts de capitaux vers les leurs. Ce, avec un taux de 2,08% de frais de transaction. L’annonce a été faite lors du 1er sommet national sur les transferts de fonds des diasporas africaines dans le cadre du projet O-REMIT, qui analyse les envois de fonds des émigrés en Belgique vers leur pays d'origine, organisé par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) de la Belgique et du Luxembourg.

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Juin 2024

Il ressort de ce sommet que si on veut faciliter ces transferts bien nécessaires, les frais de transactions ne devraient pas dépasser 3% du montant. C’est pour l’instant, seulement le cas pour quelques pays africains : le Sénégal 2,08%, le Mali 2,11%, le Burkina Faso 2,51%, le Bénin 2,81% et le Niger 2,87%, mais ils sont loin d’être aussi accessibles pour les autres pays analysés, avec en bout de liste, le Rwanda (6,66% de frais), le Guinée (6,6%), les territoires palestiniens occupés (6,19%), mais aussi la République démocratique du Congo (5,21%).



Par ailleurs, le manque de données et le côté informel, dans environ 35% des transactions, rend cependant difficile un aperçu précis. En outre, le projet O-Remit s’est également intéressé au profil de personnes présentes en Belgique, au sein de la communauté sénégalaise et contribuant au budget de leurs proches restés dans leur pays d’origine.



Majoritairement, il s’agit de personnes de moins de 40 ans ayant un haut degré d’éducation (universitaire ou haute école) et salariées. Globalement, les transferts de la diaspora africaine en Belgique s'élevaient à 7 milliards de dollars en 2022, soit plus de 4 275 milliards de francs Cfa.



Ledit sommet était présidé par l’Ambassadeur SEM Hugo Verbist, Envoyé spécial pour l’asile et la migration en présence de Mme Marise Habib, Chef de Mission de l’OIM Belgique/Luxembourg, SEM Thérence Ntahiraja, Ambassadeur du Burundi en Belgique et tant d’autres intervenants du secteur de la migration. L’Observatoire des Sénégalais de la Diaspora (OSD) a représenté le Sénégal, en participant aux travaux et en présentant les caractéristiques de la diaspora sénégalaise du Royaume.















Source Sud Quotidien

