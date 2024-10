Transferts monétaires du PRA à Mbour : La Ministre Maïmouna Dièye lance l’opération Dans le cadre du Programme de Résilience agricole (PRA), la Ministre de la Famille et des Solidarités, Madame Maïmouna Dièye était ce mardi 8 octobre 2024, à Mbour, pour lancer l’opération de transferts monétaires au profit des ménages agriculteurs, pêcheurs et éleveurs, inscrits dans le Registre national unique (RNU).

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Octobre 2024 à 18:49 | | 0 commentaire(s)|

Cet important programme qui en est à sa 4e phase, est déroulé par la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale (DGPSN), avec l’appui de la Banque mondiale, à travers le Projet d’appui à la Protection sociale adaptative (PAPSA). Pour l’édition 2024, un montant global de plus de trois milliards (3.000.000.000) FCfa, est prévu pour les régions retenues, à savoir Thiès, Fatick et Diourbel.



Dans la région de Thiès, 6 035 ménages recevront une subvention de 200 000 FCfa chacun, répartie comme suit :

4916 agriculteurs ;

936 pêcheurs ;

183 éleveurs.



Ainsi, plus 1.207.000.000 FCfa sera injecté dans la région de Thiès. L’objectif du Programme est d’utiliser les outils et les systèmes de la protection sociale adaptative, pour améliorer l’accès aux intrants pour les petits producteurs agricoles figurant dans le Registre National Unique (RNU), afin d’accroître leur capacité de résilience face aux aléas des conditions de production.



Dans son discours, le Ministre de la Famille et des Solidarités a informé que « le lancement de cette 4e phase qui nous réunit aujourd’hui, intervient dans les régions de Thiès, Diourbel et Fatick et touche environ 15 000 ménages, dont 12 880 agriculteurs, 250 éleveurs et 1049 pêcheurs. Cette quatrième phase va presque boucler le premier round d’interventions du programme, car nous sommes aujourd’hui à 12 régions bénéficiaires du PRA, il ne nous reste que deux régions ».



Les quotas des régions sont répartis comme suit :

- Thiès : 4 916 agriculteurs, 183 éleveurs et 936 pêcheurs ;

- Diourbel : 4 122 agriculteurs, 27 éleveurs et 32 pêcheurs ;

- Fatick : 3 842 agriculteurs, 40 éleveurs et 81 pêcheurs.



Ce programme de résilience agricole, qui entre dans le cadre de la protection sociale adaptative, vise une autonomisation économique des ménages agriculteurs, pêcheurs et éleveurs pauvres ou vulnérables, inscrits dans le RNU.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook