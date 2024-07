Transformation Technologique : le DG de l’ARTP milite pour un Internet Inclusif au Forum WAIGF M. Dahirou Thiam, Directeur Général de l’ARTP, a participé à la cérémonie officielle de la 16ème édition du Forum Ouest Africain sur la Gouvernance de l’Internet (WAIGF), organisée à Dakar les 11 et 12 juillet 2024, et présidée par M. Alioune Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (MCTN).

Selon le site socialnetlink.org, cette cérémonie a été honorée par la présence de plusieurs délégations étrangères et de représentants d’organismes communautaires, parmi lesquels Madame Mary Uduma, Coordinatrice du Forum, Monsieur Sédiko Douka, Commissaire aux Infrastructures, à l’Energie et au Numérique de la CEDEAO, Monsieur Chengetai Masango, Chef du Secrétariat des Nations Unies du Forum sur la Gouvernance de l’Internet, et le Docteur Mactar Seck, Chef de la section innovation et technologie à l’UNECA et ancien Directeur général de l’ARTP Sénégal.



Dans son discours, M. Dahirou Thiam a abordé la question cruciale de la « transformation technologique » face à un Internet profondément influencé par les technologies émergentes. En effet, ces dernières années, le numérique est de plus en plus perçu comme un levier essentiel de la transformation et du développement économique.



Cependant, a-t-il souligné, pour concrétiser cette vision, il est impératif de résoudre les problèmes fondamentaux liés à l’Internet.



M. Dahirou Thiam a également mis en lumière la gouvernance de l’Internet, qui offre un cadre exceptionnel pour aborder les principaux enjeux. En rassemblant tous les acteurs et experts de l’écosystème, le Forum constitue une plateforme idéale pour discuter des défis émergents et des opportunités liées à la gouvernance numérique.





