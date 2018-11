Transhumance: Abdoulaye Baldé a déposé mallettes et valises dans le Macky

C’est un autre page de l’histoire politique qui s’écrit pour Abdoulaye Baldé. Le maire de Ziguinchor et président de l’Union de centristes du Sénégal a décidé de renoncer à sa candidature pour soutenir celle de Macky Sall, informe le quotidien "L’Observateur".



"Notre leader politique a décidé de rejoindre la mouvance présidentielle. Le maire Abdoulaye Baldé a solennellement décidé de renoncer à sa candidature à l'élection présidentielle de 2019 en faveur du candidat Macky Sall", confie, sous le couvert de l'anonymat, un adjoint de l'édile ziguinchorois, dans les colonnes du journal.



"Notre état-major s’est réuni hier mercredi dans l’enceinte de la mairie de Ziguinchor pour les derniers réglages. D’ailleurs, nous allons railler Dakar ce jeudi matin (aujourd’hui). Demain vendredi 30 novembre 2018, une grande rencontre, un Conseil national sera organisé. C’est ce jour-là que notre leader Abdoulaye Baldé a choisi pour faire sa déclaration pour annoncer officiellement de porter la candidature du Président Macky Sall en 2019", ajoute la même source.



Interrogé par "L'Observateur", le porte-parole de l'Ucs, Boubacar Diassy, n'a ni confirmé ni infirmé. "Le Parti convié les responsables de tous les 45 départements pour faire l’évaluation du parrainage. Parce que nous sommes à quelques encablures du dépôt. On a des échos largement favorables par rapport au parrainage. Je sais que ce n’était pas la première fois qu’on parle de cela. Depuis 3 ans, les gens disent que Baldé va rejoindre Macky Sall", a-t-il affirmé.



En tous les cas, le journal renseigne que « bon nombre de responsables politiques de l'Ucs n'entendent pas suivre Abdoulaye Baldé dans sa volonté d'aller cheminer avec le Président Macky Sall. Ils ont préféré rester dans l'opposition pour continuer le combat".



'"Abdoulaye Baldé et son épouse ont rejoint Macky Sall dans le seul but de se laver à grande eau des poursuites judiciaires qui pèsent sur eux", soutient, frustré Babacar Badji, jeune centriste.



