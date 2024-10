Transhumance : Apr demande à rester debout pour la défense de la République et de la démocratie

« A tous les camarades Républicains.



Au moment de quitter le pouvoir le 2 avril 2024, le Président Macky Sall nous recommandait de rester dignes et engagés en agissant dans le respect des institutions de la République, des principes démocratiques et de l’éthique républicaine, d’être constamment en alerte lorsque l’intérêt de notre pays et le bien-être des populations sont en jeu.



En direction des élections législatives du 17 novembre 2024, le Pastef, dans un état de panique générale, au regard de la chronique quotidienne d’une défaite annoncée, déploie à la suite d’une vile stratégie d’arrestation de leaders et candidats de l’opposition, une vaste campagne de débauchage de responsables et élus de l’Alliance Pour la République. Manifestement toutes ces tentatives de débauchage sont organisées par la direction du parti, sans consultation des bases, foncièrement contre cette pratique et qui l’expriment avec force et détermination. Elles sont très déçues par cette pratique qu’elles pensaient pouvoir jeter par-dessus bord comme acte premier de la rupture tant chantée et qui leur faisait tant espérer.



D’ailleurs, ce n’est plus un secret. Les vagues de contestations de certaines nominations, les dissensions internes aujourd’hui encore plus apparentes qui secouent le Pastef et les démissions en cascades ont fini de le fragiliser, au point de remettre en cause publiquement et avec fracas, l’autorité du Président de la République dont les décisions sont ainsi bafouées par ses propres partisans.



Face à cette vague de recrutements pour une transhumance éhontée, nous devons résister au nom de nos convictions communes et rester debout pour la défense de la République et de la démocratie.



La victoire est devant nous.



Tous les membres du Secrétariat Exécutif National (SEN), au nom du Président du Parti, expriment leur fierté, à tous les militants de base, nombreux et unanimes, qui ont décidé de ne pas suivre les responsables qui seraient tentés ou dans une logique de rejoindre le Pastef. Par cet acte de dignité, vous indiquez avec éclat et conviction votre sens de l’honneur et votre engagement à faire triompher notre coalition Takku Wallu Sénégal et l’opposition unie pour sauver le Sénégal et continuer à écrire de belles pages de son histoire.

Nous le savons tous, les transhumants n’auront jamais au cœur la défense des intérêts de leur communauté. Ils ne sont guidés que par leurs intérêts individuels et leurs ambitions personnelles ; jamais par ce qu’ils veulent pour le pays.



Ensemble, poursuivons dans l’unité et la solidarité le travail à la base parmi et aux côtes de nos vaillantes populations, car elles sont la source de la légitimité et le siège par excellence de la souveraineté.



Ensemble, continuons dans la droite ligne de nos convictions démocratiques et républicaines, de notre engagement pour le bien commun car les portes de l’avenir nous restent ouvertes sur le chemin de nouvelles conquêtes pour que les aspirations légitimes des populations soient traduites en réalité.



Jeunes et femmes de notre parti, le SEN vous engage à maintenir le cap, à ne point vous laisser déstabiliser. Vous êtes les fers de lance de tous nos combats et de toutes nos victoires. Celui du 17 novembre 2024 est un combat crucial pour l’avenir de notre pays. Nous devons le remporter au nom du Sénégal et de l’intérêt supérieur de la Nation.



Face à ce mode de gouvernance préoccupant et régressif, où le moralisme rejoint le cynisme et qui bégaie dangereusement entre tâtonnement et incertitudes, nous devons toutes affaires cessantes, consolider notre unité et rester mobilisés aux côtés de nos alliés de la Coalition Takku Wallu Séngal et des autres des Coalitions de l’opposition pour sauver le Sénégal, notre pays en le remettant à l’endroit, en protégeant les usages ainsi que les normes de la démocratie et de la République.



Unis, solidaires et mobilisés pour la victoire au soir du 17 novembre 2024



Vive l’Alliance Pour la République

Vive la Coalition Takku Wallu Sénégal

Vive l’inter-coalitions de l’opposition

Vive le Sénégal"



Fait à Dakar, le 26 octobre 2024

