Transhumance : Fabouly Gaye quitte Wade pour Macky

L’ancien président du Conseil régional de Kolda Fabouly Gaye va migrer vers l’Alliance pour la République (Apr). Selon l’As qui donne l’info’ le jeune responsable du Pds, qui a toujours mené la vie dure aux responsables de la mouvance présidentielle dans le Fouladou, a décidé de soutenir la candidature de Macky Sall à la présidentielle de 2019.



Il aurait pris cette décision, pour témoigner, de sa reconnaissance de tout ce que l’actuel président a fait pour sa région, notamment la réalisation de la Grande Mosquée de Santhiaba. Selon ses proches soutiennent qu’il ne s’agit pas d’une transhumance, d’autant qu’il n’a jamais répondu aux sirènes de l’émergence depuis 2012, malgré toutes les promesses qui lui ont été faites par le pouvoir.



Qui plus est, d’après eux, sous le magistère de Wade, contrairement aux autres jeunes à l’image des Bara Gaye, Aziz Diop, Khafor Touré etc, il est avec Abdoulaye Sow, parmi les rares à n’avoir pas obtenu une seule nomination par décret, en dépit de leur représentativité à la base.



En définitive, d’après ses proches, l’ancien chef de cabinet du ministre des Forces Armées Bécaye Diop ne peut plus soutenir « les caprices du prince exilé du Qatar qui méprise tout le monde ».