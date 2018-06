Transhumance de l’édile de Sindian : Macky Sall arrache à Ousmane Sonko, son maire

Le Chef de l’Etat n’entend pas laisser l’initiative à ses adversaires. Ainsi hier, il a décroché le maire de Sindian (département de Bignona), un des plus grands soutiens d’Ousmane Sonko.



Pour mémoire, Yankhoba Sagna, puisque c’est de lui qu’il s’agit, était en bisbilles avec l’ancien chef de cabinet, Abdoulaye Sadji dans cette zone. Par la suite, il avait porté les fonds baptismaux l’Alliance Nationale pour le Développement Solidaire (Ands/Burabé) pour conquérir la collectivité locale.



Il a soutenu Ousmane Sonko aux dernières législatives, rappelle l’As.



Résultat des courses, Sindian a été la seule commune remportée par le parti Pastef, et cela a pesé sur l’électorat d’Ousmane Sonko.

A présent qu’il a prouvé qu’il reste le maire incontesté de cette zone, Yankhoba Sagna a décidé de rejoindre l’Apr.



Il a été reçu hier en audience par Macky Sall et a pris l’engagement de le faire réélire .