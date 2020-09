Transition au Mali : La Cedeao pour la désignation d’un président et un Premier ministre au plustard le 15 septembre

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Septembre 2020

Dans le communiqué final, la conférence réaffirme sa détermination à assurer un retour rapide à l’ordre constitutionnel dans ce pays, avec une transition politique dirigée par un Président et un Premier ministre , civils pour une période de douze (12) mois. La conférence maintient l’ensemble des décisions prises lors de son sommet extraordinaire tenu le 28 août 2020 et prend note des consultations en cours entre les acteurs maliens, initiées par le Conseil National de Salut du Peuple (Cnsp).



«La conférence demande que le président et le Premier ministre de la transition, tous deux civils, soient désignés au plus tard le 15 septembre 2020 », lit-on dans le document.



La conférence se félicite du départ du président Ibrahim Boubacar Kéita pour des soins médicaux et lui souhaite un prompt rétablissement. La Conférence félicite le médiateur de la Cedeao, Goodluck Ebele Jonathan pour tous les efforts déployés dans la recherche d’une solution politique durable au Mali.

Adou FAYE







Source : Réunis en session ordinaire le 7 septembre dernier à Niamey au Niger, les chefs d’Etat et de gouvernement de la Cedeao ont donné un ultimatum à la junte malienne pour la désignation d’un président et Premier ministre civils.Source : https://www.lejecos.com/Transition-au-Mali-La-Cede...

