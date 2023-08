Transition mondiale vers les énergies propres : Les opportunités d'investissement évaluées à au moins 100 mille milliards de dollars

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Août 2023 à 12:12 | | 0 commentaire(s)|





Dans le même sillage,



« En dehors du marché traditionnel du pétrole et du gaz, cela représente un montant cumulé de 100 000 milliards de dollars sur la période 2020-2050 » a-t-il déclaré.



A l’en croire, jamais le marché de l'énergie, qu'il soit public ou privé, n'a connu une telle quantité de capitaux nécessaires sur une période de 30 ans. Il s'agira donc, selon lui, d'une transformation du point de vue de l'infrastructure, mais aussi du point de vue de l'investissement.



Les deux gestionnaires de fonds de Schroders ne sont pas les seuls à prendre note de la hausse des investissements dans les énergies vertes, d’après la plateforme d’informations financières.



En effet, le mois dernier, l'Association internationale de l'énergie (Aie) a indiqué que le montant des investissements dans le secteur solaire devrait, pour la première fois, dépasser celui de la production pétrolière.



Selon l'Aie, citée par la même source, les investissements dans l'énergie solaire devraient dépasser le milliard de dollars par jour en 2023, et plus de 1 700 milliards de dollars devraient être investis dans les technologies d'énergie propre telles que les véhicules électriques, les énergies renouvelables et le stockage.



Dans l'ensemble, les investissements mondiaux dans l'énergie devraient atteindre environ 2 800 milliards de dollars pour l'année en cours.



« Pour chaque dollar investi dans les combustibles fossiles, environ 1,7 dollar va maintenant aux énergies propres », a déclaré Fatih Birol, directeur exécutif de l'Aie.



Bassirou MBAYE

Alors que l'enthousiasme des investisseurs s'est surtout concentré cette année sur les capacités de l'intelligence artificielle et de la technologie, la plateforme rapporte que Mark Lacy et David Boyce voient un énorme potentiel dans le secteur de l'énergie propre.Dans le même sillage, investing.com ajoute que Mark Lacy a déclaré qu'il y a « confortablement plus de 2 000 milliards de dollars par an » qui alimentent le marché de la transition énergétique.« En dehors du marché traditionnel du pétrole et du gaz, cela représente un montant cumulé de 100 000 milliards de dollars sur la période 2020-2050 » a-t-il déclaré.A l’en croire, jamais le marché de l'énergie, qu'il soit public ou privé, n'a connu une telle quantité de capitaux nécessaires sur une période de 30 ans. Il s'agira donc, selon lui, d'une transformation du point de vue de l'infrastructure, mais aussi du point de vue de l'investissement.Les deux gestionnaires de fonds de Schroders ne sont pas les seuls à prendre note de la hausse des investissements dans les énergies vertes, d’après la plateforme d’informations financières.En effet, le mois dernier, l'Association internationale de l'énergie (Aie) a indiqué que le montant des investissements dans le secteur solaire devrait, pour la première fois, dépasser celui de la production pétrolière.Selon l'Aie, citée par la même source, les investissements dans l'énergie solaire devraient dépasser le milliard de dollars par jour en 2023, et plus de 1 700 milliards de dollars devraient être investis dans les technologies d'énergie propre telles que les véhicules électriques, les énergies renouvelables et le stockage.Dans l'ensemble, les investissements mondiaux dans l'énergie devraient atteindre environ 2 800 milliards de dollars pour l'année en cours.« Pour chaque dollar investi dans les combustibles fossiles, environ 1,7 dollar va maintenant aux énergies propres », a déclaré Fatih Birol, directeur exécutif de l'Aie.





Source : La transition mondiale vers les énergies propres créera des opportunités d'investissement d'une valeur d'au moins 100 000 milliards de dollars au cours des trois prochaines décennies, selon deux gestionnaires de fonds à Schroders, cités par investing.com.Source : https://www.lejecos.com/Transition-mondiale-vers-l...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook