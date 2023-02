Transition vers la mobilité électrique : Le Fonds pour l'énergie durable en Afrique octroie un don d’un million de dollar à la Gmfa

Selon un communiqué de presse, la Facilité pour la mobilité verte en Afrique fournit une assistance technique et des capitaux d’investissement pour accroître et accélérer les investissements du secteur privé dans des solutions de transport durable dans sept pays : Kenya, Maroc, Nigéria, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone et Afrique du Sud.



La Facilité pour la mobilité verte en Afrique fournit une assistance technique et des capitaux d’investissement pour accroître et accélérer les investissements du secteur privé dans des solutions de transport durable dans sept pays : Kenya, Maroc, Nigéria, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone et Afrique du Sud. Le don va permettre de créer un environnement propice aux véhicules électriques, de concevoir des modèles commerciaux de véhicules électriques et des lignes directrices pour les secteurs public et privé.



« La mobilité est un élément fondamental qui relie les personnes aux services essentiels, aux emplois, à l’éducation et aux opportunités », a déclaré Nnenna Nwabufo, directrice générale du bureau régional de la Banque africaine de développement pour l’Afrique de l’Est. « La Banque africaine de développement s’est engagée à construire un avenir durable et plus résilient aux changements climatiques en catalysant l’investissement privé dans des solutions à faible émission de carbone », a indiqué Nnenna Nwabufo. « Nous pensons que la Facilité pour la mobilité verte en Afrique aura un impact considérable sur le marché africain en accélérant la transition vers la mobilité verte, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre de plus de 2, 175 millions de tonnes d’équivalent dioxyde de carbone et en facilitant la création de 19 000 emplois à temps plein », a-t-elle souligné.



Selon la directrice générale du Rwanda development board, Clare Akamanzi, « la demande future de solutions de mobilité et de véhicules devrait augmenter avec l’urbanisation rapide, la croissance démographique et le développement économique. » « Nous sommes ravis de recevoir ce soutien de la Banque africaine de développement. Nous considérons qu’il constitue un vote de confiance en nos efforts pour passer à des solutions d’e-mobilité et faire progresser la transition du Rwanda vers une économie à faible émission de carbone », a-t-elle ajouté. Le Rwanda est l’un des sept pays pilotes de la Facilité pour la mobilité verte en Afrique.«



Le Fonds pour l’énergie durable en Afrique (Sefa) du Groupe de la Banque africaine de développement va octroyer un don d’un million de dollars sous forme d’assistance technique à la Facilité pour la mobilité verte en Afrique (Gmfa).Source : https://www.lejecos.com/Transition-vers-la-mobilit...