Transparence: L’Ofnac invite les Dg à faire leur déclaration de patrimoine

Après l’annonce faite ce mercredi en Conseil des ministres par le Premier ministre, qui a informé que le président de la République, lui-même et l’ensemble du gouvernement se sont acquittés de leur déclaration de patrimoine, c’est au tour de Serigne Bassirou Guéye d’inciter les directeurs généraux à en faire de même.



Estimant que le «le ton est bien donné par le gouvernement», le président de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), qui s’exprimait à l’occasion de la célébration de la Journée africaine de lutte contre la corruption, a par ailleurs salué la réforme qui étend les prérogatives de l’organe qu’il dirige.



Lesquelles lui confère le pouvoir, au même titre que le procureur de la République, d’ordonner la garde à vue de toute personne faisant l’objet de poursuites judiciaires pour des faits de corruption. «En mettant entre les mains de l’Ofnac le pouvoir de garder à vue, le pouvoir de gel et le pouvoir de saisine, je crois que les autorités ont pris une très bonne option», a dit Serigne Bassirou Guèye, rapporte Bes Bi.