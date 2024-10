Transparence économique: Le Trésor américain salue les progrès réalisés par le Sénégal

La délégation sénégalaise participe activement aux Assemblées Annuelles du Fonds Monétaire International (FMI) et de la Banque Mondiale, qui se tiennent à Washington, du 21 au 26 octobre 2024. Cette mission est dirigée par M. Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget et comprend également, Dr. Abdourahmane Sarr, ministre de l’Économie et de la Coopération, M. Serigne Guèye Diop, ministre de l’Industrie et du Commerce, ainsi que M. Ahmadou Al Aminou Lô, Secrétaire général du Gouvernement.



Lors de cette première journée, la délégation sénégalaise a effectué une visite stratégique au Trésor américain. Cette rencontre a permis de réaffirmer l’engagement du Sénégal en faveur d’une croissance durable et d’un développement inclusif. Le gouvernement sénégalais, représenté par son équipe ministérielle, a exposé les efforts déployés pour renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques et a détaillé les initiatives en cours pour stimuler l’économie nationale.



Le Trésor américain a salué les progrès réalisés par le Sénégal en matière de transparence économique, soulignant la volonté du pays de promouvoir une gestion rigoureuse et responsable de ses ressources. Les représentants américains ont exprimé leur soutien pour accompagner le Sénégal dans la réalisation de ses objectifs de développement. Ils ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la finance, de l’économie et du commerce.



La présence sénégalaise aux Assemblées Annuelles du FMI et de la Banque Mondiale a plusieurs objectifs clés : renforcer les partenariats financiers, promouvoir la transparence et la bonne gouvernance, accélérer la croissance durable.



Ce déplacement à Washington représente une étape cruciale pour le Sénégal, qui cherche à renforcer son positionnement sur la scène internationale et à attirer des investissements de qualité. Le ministre des Finances et du Budget, M. Cheikh Diba, a souligné l’importance de ces rencontres, pour partager la vision du Sénégal sur une croissance inclusive et durable.













LeSoleil_Digital