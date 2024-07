Transparence et bonne gouvernance du Sénégal : PASTEF félicite le Président et son Gouvernement, après sa déclaration de patrimoine Le bureau politique national de PASTEF-Les-Patriotes adresse ses félicitations au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au Premier Ministre, Ousmane Sonko, ainsi qu'aux membres du gouvernement, pour s’être acquittés, dans les délais impartis, de leur obligation de déclaration de patrimoine.

En effet, la déclaration écrite de patrimoine du président de la République a été publiée par le Conseil constitutionnel dans un numéro spécial du Journal officiel de la République du Sénégal, le jeudi 25 juillet 2024.



Et en ce sens, le bureau politique national encourage tous les autres responsables assujettis à cette obligation, à s’inspirer de l’exemple du Président et du Gouvernement, en agissant avec la même diligence.



Pour le Pastef, ces actes historiques de transparence, d’exemplarité et de bonne gouvernance, témoignent, une fois de plus, de la volonté inébranlable du Président, de donner corps et réalité au triptyque "Juub, Jubal, Jubanti". Ils s'inscrivent dans la lignée de plusieurs mesures concrètes et palpables, telles que :



La démission du Président de son poste de secrétaire général de parti ;



Le non cumul entre les fonctions de ministre et de chef d’exécutif local (maire et président de Conseil départemental) ;



La publication des rapports des corps de contrôle (Cour des comptes, IGE, OFNAC) ;



L’organisation d’un dialogue national sur la réforme et la modernisation de la Justice, etc.



« Cette démarche d’intégrité et de redevabilité marque la fin de l’ère du présidentialisme ploutocratique et du règne des fonctionnaires milliardaires, ouvrant ainsi une nouvelle ère de transparence et de responsabilité dans la gestion des affaires publiques au Sénégal », conclut leur communiqué.



