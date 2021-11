Transparence et reddition des comptes: Macky Sall rappelle les principes directeurs

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Novembre 2021

Le Chef de l’Etat a rappelé au Gouvernement, l’importance primordiale qu’il accorde à la performance de la gestion publique, à travers l’application de deux (2) principes directeurs: la transparence et la reddition des comptes.



A cet égard, le p;résident de la République salue la qualité du dispositif législatif et réglementaire encadrant l’organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes du Sénégal qui, dans le cadre de ses missions, a su asseoir: (i) un système de référence en matière contrôle des comptes ; (ii) une efficacité des missions de contrôle réalisées respectivement par les chambres des affaires budgétaires et financières, des affaires administratives et des entreprises publiques ; (iii) une pertinence des audits de performance des politiques publiques et le suivi des recommandations nécessaires à l’amélioration de la gouvernance publique.



Le Chef de l’Etat demande, ainsi, aux membres du Gouvernement, de poursuivre les efforts consentis pour produire, dans les délais, les rapports annuels sectoriels de performance et le projet de loi de règlement de l’année ; documents qui soutiennent l’information du Parlement, le débat d’orientation budgétaire, de même que la reddition des comptes, renforcée par l’application intégrale des textes et réformes budgétaires et financières.



