Transport : Bus rapid transfert, un coût global de 373 milliards FCfa

Hier, le président de la République s’est enquis de l’avancement des travaux du Bus rapid transfert (BRT). Cet ouvrage infrastructurel va considérablement changer et améliorer la mobilité urbaine à Dakar, surtout sur l’axe de 18 km reliant Guédiawaye et la capitale. C’est un investissement important, puisque le coût global est estimé à près de 373 milliards FCfa. Le BRT est essentiellement financé par la Banque mondiale à hauteur de 182, 4 milliards FCfa, la Banque européenne d’investissement pour 54, 2 milliards FCfa, l’Etat du Sénégal 6 milliards FCfa, le secteur privé (opérateur), 130 milliards FCfa dont 88 milliards d’investissement initial, nous dit "Le Témoin".



Les travaux ont connu un état d’avancement de 90 % environ du tracé (9 sections sur 10), avec différentes composantes : centre de contrôle, dépôt, pôles d’échange, dévoiement des réseaux, assainissement, terrassement et voirie, infrastructure des stations et autoponts, éclairage public, développement des systèmes. Selon une note du Pôle Communication de la Présidence, il est prévu de terminer l’essentiel des travaux dans le 1er semestre de 2023, pour permettre une mise en service du BRT dans le second trimestre de 2023.



Un autre succès du BRT, c’est dans la libération apaisée des emprises. Le Plan d’actions de réinstallation (PAR) du BRT compte au total 2.961 Personnes affectées par le projet (PAP). Sur ce nombre, les 94 % sont déjà passées en commission de conciliation correspondant à un montant d’indemnisation évalué à 13 milliards 099 millions 938. 214 FCfa. Sur le nombre de PAP déjà conciliées, 99, 89% ont reçu leurs indemnisations correspondant à un montant de 13 milliards 084 millions 882.014 FCfa.