Transport-Dakar Dem Dikk à l’épreuve du BRT et du TER: Ses difficultés en 3D Le Syndicat nouveau des travailleurs de Dakar Dem Dikk (SNT3D) a tenu une conférence de presse, hier jeudi, pour évoquer la situation globale de la boîte. La rencontre s'est déroulée au siège de la CNTS/FC. Après le TER, et plus récemment le BRT, la part de marché de Dakar Dem Dikk s'en trouve réduite. Une réinvention s'impose, dès lors, pour ce pionnier du transport urbain et interurbain. Dans sa communication, le secrétaire du SNT3D, Masseck Ndiaye, porte-parole du jour n'a pas manqué de pointer du doigt les maux dont souffre leur maison. Extraits de Enqueteplus.com

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Juin 2024 à 19:06 | | 0 commentaire(s)|

Selon lui, nonobstant “la capacité de résilience de son personnel, Dakar Dem Dikk est une société en difficulté avec un déficit financier structurel et une dette sociale qui s'accumulent de mois en mois et qui avoisine une dizaine de milliards avec des retards de versement de plusieurs mois au niveau des institutions sociales telles que l'Ipres, la Caisse de sécurité sociale, etc., mais aussi des dettes en interne (IPM, coopératives d’habitat…)”.



Pour inverser cette tendance, les travailleurs sollicitent l'action diligente de la direction. Ils invitent ainsi le nouveau directeur Assane Mbengue à s'atteler au paiement des dettes inhérentes à “l'IPM, à la Caisse de sécurité sociale, etc., avec les ressources internes disponibles”.



Sous cette rubrique de doléances au nouveau DG, le SNT3D a aussi inscrit “les conditions de travail quasi inhumaines avec des gares et terminus qui manquent de tout, des dépôts vétustes et délabrés”.



Lors de cette conférence de presse, les syndicalistes n'ont pas omis d'en placer une à l'endroit de la tutelle. “Nous sollicitons le ministre El Malick Ndiaye pour une audience, dans les plus brefs délais, avec l'ensemble des acteurs sociaux (direction, syndicats) de Dakar Dem Dikk pour discuter sur tous les problèmes que traverse la société et les projets”.



Concernant le locataire du palais, Masseck Ndiaye et ses camarades souhaitent juste que “l'injustice” à propos de l'augmentation des salaires quasi généralisée soit réparée. “Pour terminer, nous rappelons à Son Excellence le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye cette vieille doléance des travailleurs de Dakar Dem Dikk qui est l'augmentation des salaires dont son prédécesseur a fait bénéficier à tous les travailleurs exerçant la fonction de service public”.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook