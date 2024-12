Transport : Des mesures urgentes pour faciliter l'entrée de 284 camions guinéens au Sénégal

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye, a reçu vendredi dernier une délégation de transporteurs guinéens conduite par Chérif Ba, en présence de Gora Khouma, secrétaire général de l’Union des routiers du Sénégal.



Selon Liberation, repris par Seneweb, l’objet principal des discussions portait sur la mise en place du pont-bascule mobile et les tracasseries administratives auxquelles sont confrontés les transporteurs guinéens le long des frontières sénégalo-guinéennes. Chérif Ba a exprimé les préoccupations des transporteurs guinéens concernant l’utilisation du pont-bascule mobile. Il a souligné que cette technologie, mise en place par les autorités sénégalaises pour contrôler les marchandises, pose de sérieuses difficultés. « Nous n’avons aucun contrôle sur cette machine, qui nous impose des taxes aléatoires et souvent exorbitantes. Cela perturbe gravement nos activités », a-t-il déploré.



En réponse, le ministre El Malick Ndiaye a salué la démarche constructive des syndicalistes guinéens, qui ont privilégié le dialogue à des mesures radicales. Il a réaffirmé l’importance d’une communication ouverte entre les acteurs du secteur pour résoudre ces problèmes de manière pacifique et efficace. Afin de répondre aux préoccupations soulevées, El Malick Ndiaye a annoncé l’envoi, dès demain, d’une mission d’inspection et de vérification sur le terrain. Cette mission aura pour mandat : d’évaluer la fiabilité et le fonctionnement du pont-bascule mobile ; de vérifier la conformité des mesures appliquées aux réglementations en vigueur ;

d’identifier des solutions adaptées.



Toutes les parties prenantes, y compris les transporteurs, les autorités douanières, policières, ainsi que d’autres acteurs concernés, seront consultées pour garantir une résolution équitable. Par ailleurs, le ministre a pris des mesures immédiates pour permettre l’entrée sur le territoire sénégalais des 284 camions guinéens actuellement bloqués. Il a également demandé à ses services de collaborer avec le prestataire afin de garantir un maillage intégral des corridors en ponts-bascule. Cette initiative vise à prévenir les surcharges, assurer la sécurité routière et protéger les infrastructures nationales. Ce dialogue marque une étape importante vers une meilleure coopération régionale et une résolution des défis rencontrés par les transporteurs dans l’espace sénégalo-guinéen.