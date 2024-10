Transport : Gora Khouma souscrit au «Jubanti »

Lors de son discours à la cérémonie de lancement des États généraux « Jubanti Transport », ce lundi à Diamniadio, le secrétaire général de l’Union nationale des transporteurs routiers du Sénégal a annoncé une bonne nouvelle pour le Président Diomaye Faye et son gouvernement. Gora Khouma a affirmé que son syndicat a décidé de syndiquer autrement avec ce régime. « Vous avez eu l’idée de mettre en place des États généraux des transports publics pour discuter avec tous les acteurs, afin de connaître leurs problèmes et d’apporter des solutions. C’est la première fois que cela arrive dans ce pays, qu’un Président organise de tels États généraux », a d’emblée, déclaré Gora Khouma, .



Il rappelle qu’avant cela, il y a eu des séminaires de trois à quatre jours, pour discuter des termes de référence. « Même si les discussions ne sont pas encore terminées, elles seront versées dans les assises dans les prochains jours. » Le syndicaliste, qui a prié pour que le président de la République réussisse sa mission, a annoncé une bonne nouvelle pour le nouveau gouvernement. Il a déclaré que son syndicat, l’Union nationale des transporteurs routiers du Sénégal, avait décidé de fonctionner autrement. C’est-à-dire un syndicat fondé sur l’échange, la patience et le dialogue, pour accompagner le Président dans sa mission et résoudre, une bonne fois pour toutes, les problèmes des acteurs routiers. « Nous avons un grand espoir en toi. Tout ce que tu feras pour l’avancement du transport, seul Dieu te le récompensera .»