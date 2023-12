Transport : L’AIBD reçoit le premier vol SAF, Carburant d’aviation durable, entre Casablanca et Dakar operé par la Royal Air Maroc. Communiqué- C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons reçu ce samedi 09 décembre 2023, le premier vol de la Royal Air Maroc au départ de l’Afrique, neutre en carbone et avitaillé en carburant d’aviation durable ou SAF (Sustainable Aviation Fuels.)



Dimanche 10 Décembre 2023

Opéré en Boeing 787-9, le vol AT 505, dont le lancement coïncide avec la tenue de la 28éme Conférence des parties sur le Changement Climatique (COP 28), a atterri à 16heures 30 sur le Tarmac de l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass trois heures et demi après son décollage de l’Aéroport International Mohamed V de Casablanca.



Le Dreamliner qui avait à son bord 302 passagers soit la totalité de sa capacité, a utilisé prés de 9 tonnes de carburant d’aviation durable, soit 40% de la quantité nécessaire à la réalisation de ce vol. ce qui permet d’éviter l’émission de prés de 23 tonnes de CO2a.



La réception de ce premier vol SAF de la RAM vient renforcer les efforts de Dakar en matière de développement durable et sanctionné récemment par l’obtention du Prix ACI-Afrique , comme « L’Aéroport de taille moyenne ayant le meilleur Système de Management Environnemental en Afrique.











