Transport: Le projet Bus rapide transit en détail

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Octobre 2019 à 19:13 | | 1 commentaire(s)|

Voici, en chiffres, le projet Bus rapide transit (Brt) dont le lancement des travaux sera effectué cet après-midi par le Président Macky Sall, à Guediawaye:



-144 bus articulés, écologiques (moins d'émission de gaz à effet de serre)



-300 000 voyageurs par jour



-23 stations fermées (avec des bus de rabattement pour rallier les stations)



-14 communes traversées de Guediawaye à Petersen



-Plus de 700 emplois -Une piste cyclable le long du tracé -Des voies piétonnes



- 45 minutes, de Guédiawaye à Petersen



-3 Pôles d'échange (Guediawaye, Grand Médine, Petersen)



-18,3 kilomètres



-296 milliards (financement de la Banque mondiale et de la Banque européenne d'investissement)

