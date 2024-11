Transport aérien : Air Sénégal annonce le renouvellement de sa certification IOSA

Selon un communiqué de presse, cette certification délivrée par IATA (International Air Transport Association) atteste de la conformité d’Air Sénégal aux normes les plus élevées en matière de sécurité opérationnelle dans l’industrie aéronautique.



Le renouvellement de la certification IOSA témoigne de la qualité, de la fiabilité des opérations de la compagnie ainsi que de la capacité à maintenir les plus hauts standards de sécurité.



« Nous sommes très heureux et très fiers de voir nos efforts récompensés. Le renouvellement de cette certification est le fruit de la persévérance et du travail acharné des employés de la compagnie nationale. Cette certification nous permet également de conforter la confiance de nos passagers et partenaires commerciaux », a déclaré Tidiane Ndiaye, Directeur général d’Air Sénégal.



Selon la même source, la certification IOSA porte sur un audit de 1057 points de contrôle sur les opérations de la compagnie et la maintenance des avions.



Adou Faye

Le pavillon national Air Sénégal se dit fier d’annoncer le renouvellement de sa certification IOSA (IATA Operational Safety Audit) pour deux (2) ans.Source : https://www.lejecos.com/Transport-aerien-Air-Seneg...