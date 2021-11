Transport aérien : Brussels Airlines présente une nouvelle de marque

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Novembre 2021 à 13:37 | | 0 commentaire(s)|

« Des couleurs actualisées, un nouveau logo et une nouvelle livrée d'avion sont les signes visuels du nouveau chapitre de la compagnie, qui se déclare prête à relever les défis futurs et souligne à nouveau l'importance de la marque belge. Un chapitre qui met l'accent sur l'expérience client, la fiabilité et la durabilité tout en maintenant

une structure de coûts compétitive », renseigne un communiqué de presse de la compagnie aérienne.



Suite à la crise du Covid-19, Brussels Airlines a accéléré et intensifié en 2020 son plan de transformation Reboot Plus, afin d'ouvrir la voie à une entreprise à l'épreuve du futur, capable de faire face à la concurrence, avec une structure de coûts saine.



Après la restructuration, précise-t-on, la compagnie a entamé la deuxième phase de son plan Reboot Plus : la phase d'amélioration. Brussels Airlines se tourne désormais vers l'avenir avec des investissements stratégiques dans l'amélioration de l'expérience client, les nouvelles technologies, la numérisation, les nouvelles méthodes de travail et le développement de ses employés.



La compagnie belge se transforme pour devenir une compagnie aérienne saine et rentable qui offre des perspectives à ses clients, partenaires et employés ; une compagnie aérienne avec une attention constante sur l'environnement et la réduction de son empreinte écologique. Le nouveau Brussels Airlines.



«Nous voulons marquer clairement le début du nouveau Brussels Airlines. Pour nos clients, qui méritent le meilleur, mais aussi pour nos employés, qui sont engagés dans la transformation que nous amenons et à laquelle ils contribuent chaque jour.



C'est pourquoi nous vous présentons aujourd'hui la traduction visuelle de notre nouveau départ. Avec cette nouvelle identité de marque, nous sommes prêts à montrer à nos clients, nos employés et nos partenaires que nous tournons une page. En tant que l'une des quatre compagnies aériennes de réseau du groupe Lufthansa, nous ouvrons la voie à un avenir prometteur.



Nous considérons cette nouvelle identité de marque comme un symbole de confiance dans notre entreprise, soulignant à nouveau notre identité de compagnie aérienne nationale de la Belgique », a déclaré Peter Gerber, Ceo de Brussels Airlines



La nouvelle identité de marque comprend une nouvelle version des couleurs rouge et bleu caractéristiques de Brussels Airlines, désormais un rouge plus profond et une nuance de bleu plus foncée. «Le "b" pointillé, qui orne aujourd'hui les queues de sa flotte, fait place à 9 points de tailles différentes en forme de carré, pour

représenter la diversité de ses clients, de ses destinations et de ses employés. Aucun point n'est identique. Le logo actualisé utilise également une nouvelle police de caractères, plus moderne.



Les deux mots du nom de la marque sont désormais superposés, le mot "brussels" prenant plus d'importance avec sa taille plus grande pour souligner l'identité belge de la compagnie aérienne. La nouvelle livrée de l'avion montre un zoom sur le logo en pointillé sur les queues, un corps blanc frais et une continuation de points dans différentes nuances de bleu et de gris », détaille la même source. Outre la nouvelle identité visuelle, la nouvelle identité de marque se traduit également par un nouveau slogan : "You’re in good company".



Adou FAYE







Source : Aujourd'hui, Brussels Airlines présente une nouvelle identité de marque, confirmant sa position sur le marché en tant que transporteur national de la Belgique et expert de l'Afrique du groupe Lufthansa.Source : https://www.lejecos.com/Transport-aerien-Brussels-...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos