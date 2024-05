Transport aérien, : En visite à Prague, El Malick Ndiaye annonce d’autres avions L410NG pour Air Sénégal En visite de travail à Prague, du 19 au 21 mai dernier, le ministre des Infrastructures et des transports terrestres et aériens s’est entretenu avec Jozef Piga, Président directeur général d’Omnipol dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Sénégal et la République tchèque dans le domaine des transports. Nous dit Bes Bi

Dans un communiqué, El Malick Ndiaye indique que les discussions s’articulaient autour du projet d’acquisition de cinq avions L410NG pour Air Sénégal. «À ce jour, deux appareils ont déjà été livrés, le troisième est attendu pour le mois de juin prochain, et les deux derniers seront livrés d’ici la fin de l’année 2024».



Le ministre soutient également avoir rencontré son homologue tchèque, Martin Kupka, pour discuter du renforcement de la coopération bilatérale dans le secteur des transports, ainsi que le projet de reconstruction des aéroports du Sénégal, en collaboration avec Transcon.



