Transport aérien: L’Aibd reçoit une nouvelle compagnie demain

Jeudi 22 Octobre 2020

A l’en croire, les deux vols par semaine dans le programme de la compagnie, sont ramenés pour le moment à un tous les vendredis en attendant la fin de la pandémie.



Par ailleurs, l’Aibd confie qu’une réunion s’est tenue ce matin dans les locaux de LAS (Limak-Aibd-Summa) pour l’accueil de ce premier vol régulier entre l’aéroport Bergame-Orio al Serio et l’aéroport de Dakar-Blaise Diagne.

Bassirou MBAYE





