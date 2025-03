Transport aérien : Le Canada et le Sénégal élargissent leur coopération avec un nouvel accord Le Canada et le Sénégal ont renforcé leur collaboration dans le domaine du transport aérien, grâce à un accord élargi, offrant davantage d’opportunités commerciales et une meilleure connectivité entre les deux pays. Selon le site "rts.sn", cette annonce a été faite par la ministre canadienne des Transports et du Commerce intérieur, l’Honorable Anita Anand.

Ce nouvel accord permet désormais aux compagnies aériennes des deux nations, de proposer des vols directs vers toutes les destinations de l’autre pays. Par ailleurs, chaque partie pourra opérer jusqu’à 14 vols passagers et 10 vols cargo par semaine, avec une flexibilité accrue pour le transport de marchandises.



Cet élargissement s’inscrit dans la volonté du Canada de dynamiser ses échanges commerciaux et de renforcer ses relations avec l’Afrique. La ministre de la Promotion des exportations, Mary Ng, a souligné que cet accord favorisera le développement du tourisme, l’expansion des compagnies aériennes et la création de nouvelles opportunités pour les entreprises canadiennes.



D’après "rts.sn", les échanges commerciaux entre le Canada et le Sénégal ont atteint 119,4 millions de dollars en 2023, avec un fort potentiel de croissance dans des secteurs clés tels que les mines, l’agriculture, ainsi que les industries pétrolière et gazière.



Ce partenariat s’inscrit dans la politique « Ciel bleu » du Canada, qui vise à promouvoir un secteur aérien plus durable et compétitif. Il représente une avancée significative pour les relations bilatérales, avec des bénéfices attendus aussi bien pour les voyageurs que pour les exportateurs et les entreprises des deux pays.



