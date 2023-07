Transport en «Jakarta» à Dakar : Vers un seul passager sur la moto ?

Dans son dernière édition, « Le Témoin » quotidien avait condamné le saccage de l’hôpital régional de Thiès par des Jakartamen, exprimant ainsi leur colère après le décès accidentel d’un de leur collègues.



Une véritable force occulte urbaine qui a paralysé toute la capitale du Rail. Votre quotidien préféré en avait profité pour s’indigner contre la prolifération des motos-taxis ou taxis Jakarta, qui ont fini par s’imposer à Dakar, jusqu’à créer un drôle de secteur de transport artisanal. Face à cette anarchie, « Le Témoin » estimait qu’une seule et unique mesure pourrait régler le problème : Prendre une loi, un décret ou un arrêté, autorisant le transport d’une seule personne désignée comme conducteur sur une moto ou deux roues. Dès la parution de notre article, une autorité du ministère des Transports terrestres s’est félicitée de cette piste de réflexion à explorer, pour lutter contre les motos-taxis à Dakar.



« Effectivement, prendre une mesure forte, autorisant une seule personne sur une moto, peut éradiquer le mal des taxis-jakarta. D’ailleurs, en cas d’accident, les contrats d'assurance moto ne prennent en charge qu'une seule personne considérée comme conducteur ou propriétaire », a rappelé cette autorité pour conforter « Le Témoin ».



Après les agressions criminelles des charretiers de Guédiawaye, les émeutes des marchands ambulants de Sandaga, les intouchables jarkartamen sont en passe de dicter leur loi dans le secteur du transport. Une chose est constatée, l’histoire retiendra un jour que c’est sous le magistère du Président Macky Sall, qu’une institution de santé a été attaquée et saccagée par des individus. L’histoire retiendra encore que c'estsous Macky Sall que la belle et mythique ancienne capitale de l’Aof Dakar, s’est transformée anarchiquement en… Jakarta, la capitale de l’Indonésie.













Le Témoin