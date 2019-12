Transport ferroviaire : Me Oumar Youm annonce la reprise de la ligne Dakar-Bamako Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres a annoncé, hier, la reprise de la ligne ferroviaire Dakar-Bamako.

« Nous sommes en négociation avec la Banque mondiale. Le processus est lancé et nous avons déjà eu une réunion avec la banque à Washington. Les travaux devraient durer 2 ans. Et d’ici 3 à 4 ans, la ligne Dakar-Bamako sera une réalité », a déclaré Oumar Youm, lors du vote du budget de son département, hier à l’Assemblée nationale. Il a annoncé qu’en attendant un plan d’urgence sera mis en place pour un fonctionnement partiel de la ligne.

