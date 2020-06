Transport interurbain: Oumar Youm fixe les heures d’ouverture et de fermetures des gares

Le ministre des Transports terrestres a sorti un arrêté pour fixer les heures d’ouverture et de fermeture des gares routières du pays, après la levée de la mesure d’interdiction du transport interurbain, jeudi dernier. Le ministre Oumar Youm indique dans le document rendu public ce dimanche que les heures d’ouverture des gars sont fixées à 05 heures du matin et celles de fermeture à 21 heures.



Toutefois, il souligne que le dernier départ au niveau desdites gares est fixé à 18 heures. Également, le ministre des Transports terrestres rappelle également l’établissement pour chaque gestionnaire de gare d’un manifeste en support papier ou électronique pour relever l’ensemble des passagers de chaque véhicule à chaque départ avec tous les détails liés au véhicule, au conducteur... Parcourez le document...



