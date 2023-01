Transport interurbain de nuit : L’Etat offre un « bonus » d’une heure, aux conducteurs Dans la foulée de la suspension de la grève des transporteurs, l’Etat a offert une heure de plus aux transporteurs. Naguère fixé à 23 heures, le transport interurbain est maintenant interdit entre 00h et 5h du matin.

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Janvier 2023 à 18:14 | | 0 commentaire(s)|

Avec une parenthèse d’accalmie jusqu’au 2 février, l’Intersyndicale des transports routiers du Sénégal (Itrs), principalement composée du Syndicat national des travailleurs des transports routiers du Sénégal (Snttrs), dirigé par Alassane Ndoye et l’Union des routiers du Sénégal (Urs), conduite par Gora Khouma, promet de reprendre la grève. Si évidemment les pourparlers ne permettent pas de rapprocher les positions.



En attendant, les opérateurs du transport grignotent sur certaines mesures. Le transport interurbain de nuit reste toujours soumis à des restrictions. Mais, il n’est plus interdit que de 00h à 5 heures du matin. Alors que c’était à partir de 23h. C’est juste pour une… heure supplémentaire accordée aux transporteurs, mais elle vaut son pesant d’or pour les «horaires», qui vont bénéficier de plus de temps pour se rapprocher de leur destination au milieu de la nuit.



Avant cette décision, le gouvernement avait rétropédalé sur les porte-bagages, sur la mise en œuvre de la mesure relative à la durée d’exploitation des véhicules de transport public (20 ans pour les véhicules de transport de voyageurs et 25 ans pour les gros porteurs), qui bénéficient d’une période dérogatoire de deux ans.



Pour les autorités, toutes les autres mesures restent en vigueur, à savoir l’interdiction de l’importation de pneus d’occasion, le plombage des compteurs des véhicules de transport à 90 km/h, l’interdiction de toute transformation de véhicule destiné au transport de marchandises (fourgon, fourgonnette, camion, etc.) en véhicule de transport de passagers, les contrôles techniques de tous les véhicules de transport se feront à Dakar.

Ce n’est pas suffisant pour l’Intersyndicale des transports routiers du Sénégal (Itrs), qui demande la refonte totale des 22 mesures



Il faut savoir que l’accident de Sikilo, qui a fait 42 morts et 99 blessés, a jeté l’émoi et la consternation sur toute l’étendue du territoire national. A cause de sa gravité, l’Etat a pris 22 mesures lors d’un Conseil interministériel tenu le 9 janvier dernier, pour assurer la sécurité routière. Elles ont poussé Alassane Ndoye et Cie à prendre la route de la grève.



Après leur rencontre avec le Khalife général des Mourides, ces routiers grévistes ont décidé de suspendre leur mot d’ordre mercredi, pour permettre aux pèlerins de se rendre au Magal de Porokhane. En plus du Khalife général des Mourides, la famille Omarienne, qui célèbre sa Ziarra annuelle à partir de ce vendredi, avait aussi demandé aux leaders syndicaux de mettre fin à leur mouvement, qui a duré une semaine.













lequotidien.sn

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook