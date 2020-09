Transport urbain: Des policiers ignorent l’arrêté de Me Youm

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Septembre 2020 à 10:55 | | 0 commentaire(s)|

C’est comme si certains policiers n’étaient pas au courant de l’arrêté ministériel portant restauration des places debout dans les véhicules de transport urbain, notamment les cars Aftu, constate "L'As".



Des limiers continuent de faire fi de cette décision du ministre des Transports terrestres, en arrêtant des véhicules et en reprochant aux chauffeurs d’avoir des passagers qui se tiennent debout. Surpris par l’attitude des policiers, les transporteurs demandent aux autorités compétentes de clarifier l’opinion publique sur l’arrêté. Hier à Yeumbeul, un policier a immobilisé plusieurs véhicules «Tata», installant du coup une confusion totale. Ce qui a créé un embouteillage monstre.

