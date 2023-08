Transports : Le CETUD et l’AGEROUTE rassurent les riverains après un « incident » survenu sur le chantier du BRT APS- Le CETUD et l’AGEROUTE tiennent à rassurer les populations à la suite de ce qu’ils considèrent comme un « incident » survenu sur le chantier du BRT à Grand-Yoff et rejettent l’existence d’un « dérapage » à ce sujet.

« À la suite de l’incident survenu lors des essais statiques du BRT, à hauteur de Grand-Yoff, ce mardi 29 août 2023, le CETUD, l’AGEROUTE et Dakar Mobilité tiennent à rassurer le grand public », affirment ces trois structures dans un communiqué.



« L’incident mineur est issu d’une manœuvre d’insertion d’un bus BRT de gabarit exceptionnel (19 mètres) dans la circulation générale », ce qui a « conduit à un accrochage avec une bordure de trottoir, qui ne peut être qualifié en aucun cas de dérapage », soutiennent-elles.

Le CETUD, l’organisme public chargé des transports urbains de la région de Dakar, l’AGEROUTE, l’agence chargée de l’entretien des routes, et Dakar Mobilité précisent que les « essais » en cours sur le chantier du BRT « ont notamment pour objectif d’éviter ces situations lors de l’exploitation » du Bus Rapid Transit.



Le but des essais effectués sur cette infrastructure de transport de masse en construction dans la région de Dakar est, selon le communiqué, de garantir son « fonctionnement optimal » après sa mise en service prévue en décembre prochain.



« Nous sollicitons de nouveau l’implication active des populations riveraines pour libérer les emprises du BRT de toutes les occupations irrégulières, afin de garantir le déroulement des tests dans les meilleures conditions de performance et de sécurité », ajoutent les trois structures.



Des médias ont signalé l’incident en question en précisant qu’il n’a engendré aucun dommage corporel ou matériel.

APS



