Transports : Le Gouvernement est déterminé à relancer les Chemins du fer

A l’ouverture du Forum international sur le financement des projets ferroviaires en Afrique, qui se tient à Diamnadio, le Premier ministre Amadou Bâ a fortement réaffirmé cette volonté de l’Etat. Selon lui, des approches novatrices ont été développées lors des grands événements comme le Gamou et le Magal. Hier à Diamnadio, Amadou Bâ a parlé de la poursuite de la politique de relance des transports ferroviaires. ‘’ Le Train express régional signe l’entrée de notre pays dans une nouvelle ère et replace la problématique de la relance du secteur ferroviaire au cœur des politiques publiques. Ce renouveau ferroviaire a été et demeure notre combat ’’, a souligné le Premier ministre, informe "Le Témoin".



Le gouvernement a l’‘’ ambition de doter le Sénégal, d’infrastructures ferroviaires de dernière génération ’’, a ajouté le Premier ministre. « Après vingt et un mois de mise en service commerciale, plus de 32 millions de voyageurs ont voyagé à bord du Train express régional, soit une moyenne de 75.000 voyageurs par jour », a ajouté Amadou Bâ. Un chemin de fer performant génère des bénéfices économiques importants, a-t-il dit, soulignant que le financement des infrastructures ferroviaires est un défi majeur en Afrique. ‘’ Souvent, les raisons invoquées pour justifier l’insuffisance des investissements dans les infrastructures ferroviaires en Afrique, sont d’ordre subjectif ’’, a soutenu le chef du gouvernement.



Il a énuméré plusieurs raisons invoquées pour ne pas financer les chemins de fer en Afrique, dont ‘’ la prétendue faiblesse de la structuration des marchés financiers ’’. ‘’ Il faut une argumentation objective ’’ et des ‘’ démarches stratégiques ’’ pour financer l’infrastructure ferroviaire, selon le Premier ministre et candidat à l’élection présidentielle. « i[Le rail offre beaucoup d’avantages comparatifs par rapport aux autres voies de transport. Les programmes d’aménagement et de rééquilibrage des territoires […] ne pourront être accélérés qu’avec le développement des chemins de fer]i », a encore indiqué le Premier ministre.