Transports : Vers l’élaboration de stratégies répondant aux besoins actuels et futurs

Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, a lancé, jeudi, à Dakar, un appel en faveur de l’élaboration de stratégies répondant aux besoins actuels et futurs du secteur des transports.



“ Ensemble, nous devons élaborer des stratégies qui, non seulement répondent aux besoins présents, mais préparent également nos systèmes de transport pour les générations futures ”, a-t-il notamment souligné.



Il intervenait à l’ouverture d’un séminaire de préparation des Etats généraux des transports publics, avec un objectif d’identification de pistes de solutions prometteuses, de propositions et recommandations adaptées aux besoins actuels et futurs



“ Ce séminaire marque le début d’un dialogue essentiel, qui façonnera les politiques et les initiatives à venir dans ce domaine vital pour notre pays et nos concitoyens ”, a fait valoir le ministre des Transports, assurant que les Etats généraux à venir allaient permettre de réfléchir collectivement sur les dysfonctionnements et autres maux du transport, de même que leurs conséquences.



Il a rappelé que le Sénégal avait pour ambition de faire du secteur des transports, un moteur essentiel de croissance économique et de création d’emplois.



M. Ndiaye a en même temps, insisté sur l’importance de relever un certain nombre de défis liés au financement des infrastructures, à leur gestion, à l’interopérabilité des systèmes de transport et à la digitalisation de la sécurité routière.



Il dit faire confiance à l’expertise des personnes ressources invitées aux différentes sessions et à l’engagement de chacun, pour “ identifier des pistes de solutions prometteuses, des propositions et recommandations pertinentes, ambitieuses et adaptées aux besoins actuels et futurs de nos concitoyens ”.



Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériennes a assuré que le séminaire qu’il a présidé, allait être suivi d’un autre élargi aux acteurs du transport, partenaires sociaux et d’autres partenaires.



Il va s’agir de recueillir les avis et recommandations au sujet des maux qui gangrènent le secteur des transports et des solutions pouvant y être apportées.











