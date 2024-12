Transports publics au Sénégal : Des mesures conservatoires adoptées, en attendant les réformes

Conformément aux Directives de Monsieur le président de la République, lors du Conseil des ministres du 2 mai 2024, le Gouvernement a décidé d'organiser les Etats généraux des Transports publics, en vue d'asseoir les consensus indispensables à la transformation rapide et intégrale du transport public au Sénégal.



De ces assises résulteront nécessairement, de nouveaux mécanismes de prévention des accidents de la route, ainsi que de lutte contre l'insécurité routière.



En attendant l'adoption et la mise en place de ces nouveaux dispositifs, le Premier ministre Ousmane Sonko a validé les mesures conservatoires ci-après, d'application immédiate, proposées lors de la réunion interministérielle sur la prévention et la sécurité routières, tenue le 8 août 2024.



Ces mesures portent sur : le renforcement du contrôle routier et des sanctions; le renforcement de la sécurité des deux-roues et de la protection des usagers; et la libération des emprises et la préservation des infrastructures routières.