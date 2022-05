Transports terrestres / Pour réduire les accidents de la route : Des mesures phares, prises Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a annoncé mardi, au cours d’une rencontre avec les acteurs du secteur, une série de mesures déjà prises par le Gouvernement. Ces mesures visent à faire face aux nombreux cas d’accidents de la route, parfois mortels.

Des instructions ont été données comme première mesure, en vue de la mise en place d’un comité de sensibilisation sur la sécurité routière. D’après le Ministre, un comité sera constitué de plusieurs parties, dont les forces de l’ordre. « Les contrôles routiers seront renforcés dans l’immédiat », a ajouté Mansour Faye. Il va s’agir de déployer des brigades mobiles le long des routes, a-t-il précisé.



Le port du casque sera une obligation pour les usagers de la route empruntant les véhicules à deux roues, a dit M. Faye. ‘’ Avec les ministères de l’Intérieur et des Forces armées, nous allons trouver les voies et moyens de mettre en œuvre cette mesure dans l’immédiat ’’, a-t-il promis.



D’après "Le Soleil", les contrôles routiers s’effectuant la nuit, seront renforcés avant le 31 mai prochain, a annoncé le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.



Cette mesure a été prise parce que les services des transports terrestres ont constaté que les accidents de la route les plus graves, surviennent la nuit, a-t-il expliqué.



Des concertations seront menées par son ministère dans un délai de six mois, pour ‘’ réorganiser le secteur ’’ des transports, ‘’ aller vers des élections de représentativité ’’ des syndicats et ‘’ identifier les interlocuteurs ’’ du département ministériel, a annoncé Mansour Faye. Il a promis de ‘’ parachever ’’ l’élaboration de la loi d’orientation des transports terrestres.



M. Faye a rencontré les acteurs de ce secteur et a pris ces décisions avec eux, en raison des nombreux accidents de la route survenus durant ces derniers mois.



