Trappes manquantes sur la route de l’Aéroport LSS : La Sonatel a procédé aux réparations et dénonce des vols récurrents

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Août 2022 à 14:23 | | 0 commentaire(s)|

A la suite de la diffusion de la vidéo montrant une chambre sous chaussée non couverte sur l’autoroute Limamoulaye entre Yoff et L’Aéroport Senghor, la SONATEL a procédé au remplacement des trappes manquantes dans la matinée du Lundi 15 Août 2022.



La SONATEL a aussi informé des vols récurrents de ses équipements qui peuvent engendrer d’importants risques sécuritaires sur le trafic routier et les piétons.



“Toute personne responsable de tels agissements sera poursuivie, conformément aux lois en vigueur au Sénégal”, renseigne-t-elle.

