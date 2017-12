Traque des biens mal acquis : "un montant global de 152 984 119 934 francs CFA a été recouvré" (Gouvernement)

Le gouvernement est sorti de son mutisme pour éclairer l’opinion sur les sommes recouvrés dans le cadre de la reddition des comptes. Et contrairement aux 200 milliards avancés par l’envoyée spéciale du chef Mme Aminata Touré, objet d’une vive polémique, Seydou Guèye parle d’un «montant global de 152 984 119 934 francs CFA ». Il ajoute que cette manne financière est traçable à travers les Lois de Finances successives, adoptées par la représentation nationale durant la période 2012 – 2015.



« •Seconde Loi de Finances Rectificative pour ‘année 2013 (inscription de 3 montants : 2 498 314 563 FCFA, 24 600 355 371 FCFA, 11 365 450 000 F CFA) ;

• Loi de Règlement 2014 pour la gestion 2012 (constatation d’un montant de 39 520 000 000 FCFA) ;

• Première Loi de Finances Rectificative pour l’année 2014 (inscription d’un montant de 45 000 000 000 FCA) ;

• Seconde Loi de Finances Rectificative pour l’année 2014 (inscription d’un montant de 5 000 000 000 FCFA) ;

• Loi de Finances Initiale pour l’année 2015 (inscription d’un montant de 25 000 000 000 FCFA », indique le porte-parole du gouvernement dans un communiqué.



Toutefois, il souligne que «ce montant de 152 984 119 934 francs CFA, qui ne couvre que trois exercices budgétaires et qui a été totalement retracé à travers les Lois de Finances et les Lois de Règlement de 2012 à 2015, est évolutif sous réserve du recouvrement de certains biens dont l’évaluation est en cours ».



«Le Gouvernement veillera toutefois au respect de la dignité des personnes physiques et morales en tenant compte de la présomption d’innocence. Pour toutes les affaires en cours d’instruction, le Gouvernement, comptabilisera les gains réalisés ou attendus dans le Budget de l'Etat, cadre unique d'expression des recettes et dépenses de l’Etat, conformément à la loi », ajoute-t-il.



Par ailleurs, Seydou Guèye réaffirme « l’engagement du gouvernement à mener jusqu'à leur terme, toutes les actions initiées par les institutions et juridictions compétentes, notamment, la Cour des Comptes l’IGE, l’OFNAC, et la CREI afin que l'enrichissement illicite soit banni à jamais ».



Leral.net