Travailleurs et techniciens de l’agriculture: La grève de la faim des délégués du Synttas a duré 24 heures Le mot d’ordre levé. 24 heures, c’est le temps qu’a duré la grève de la faim des délégués du Syndicat national des travailleurs et techniciens de l’agriculture du Sénégal, depuis lundi dernier. Les 6 délégués devaient être reçus par le ministre de l’Agricul ture et de l’équipement rural hier vendredi.

La grève de la faim entamée lundi dernier par 6 délégués du Syndicat national des travailleurs et techniciens de l’agriculture du Sénégal (Synttas) n’aura duré que 24 heures.



Protestant contre des «affectations arbitraires» destinées à «démanteler le Synttas», ces délégués ont reçu l’assurance du ministre de l’Agriculture et de l’équipement rural de les recevoir ce 23 juillet.



«Les 6 membres du Synttas qui avaient entamé la grève de faim viennent de suspendre leur grève ce mardi 20 juillet 2021 à 15h suite aux négociations avec le ministre de l’Agriculture et de l’équipement rural, Pr Moussa Baldé», a informé un communiqué. Le document a précisé que le ministre de l’Agriculture et de l’équipement rural a «donné des instructions à son Secrétaire général de continuer les travaux du comité du dialogue social le lundi 26 juillet 2021 à la sphère de Diamniadio».



La grève générale décrétée pour 10 jours sur l’étendue du territoire avait commencé le lundi dernier. Le Synttas réclamait, dans sa plateforme revendicative, des indemnités de logement, de risque, de prise en charge agricole et de technicité.



Il déclarait que depuis plus de 2 ans, ces travailleurs du ministère de l’Agriculture et de l’équipement rural courent après la satisfaction de leurs revendications.

